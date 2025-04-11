Глава государства выступил на встрече с общественностью Шымкента и напомнил о значении акции "Таза Қазақстан", которая за короткое время объединила всю страну и стала общенациональной, передаёт BaigeNews.kz.

"К этому начинанию активно присоединился и Шымкент. В прошлом году в городе было очищено 200 дворов и общественных пространств, высажено более 200 тысяч деревьев. "Таза Қазақстан" не ограничивается уборкой территории или участием в субботниках. Значение акции гораздо шире. Чистота – это, прежде всего, проявление внутренней культуры. Только добропорядочные граждане с чистой душой смогут построить по-настоящему передовую страну. В этом важном деле Шымкент должен соответствовать своему определению "шырайлы" ("благодатный")", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, в стране необходимо непоколебимо соблюдать верховенство Закона и Порядка, заявил он.

"Это одна из приоритетных задач. По сей день остаются актуальными слова Бауыржана Момышулы "Тәртіпке бас иген құл болмайды" ("Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом"). Исполняя Закон и соблюдая Порядок, мы сможем добиться поставленных целей и преодолеть любые кризисы. В нынешнее непредсказуемое время нашему народу как никогда нужен Порядок, основанный на Законе. Граждане, нарушающие Закон, непременно должны нести ответственность. По-другому быть не должно. Только так мы придем к процветанию и построим Справедливый, Безопасный, Сильный и Чистый Казахстан, – подытожил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность жителям Шымкента и пожелал им успехов.