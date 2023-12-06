Президент сыграл в футбол в селе Актюбинской области
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
141Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время посещения спорткомплекса в селе Саржансай Актюбинской области сыграл в футбол, забив гол в ворота воспитанника спортивной школы передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отметим, рабочая поездка Главы государства в Актюбинскую область началась с посещения спорткомплекса в селе Саржансай Мартукского района
Президент подчеркнул, что у футбола большое будущее, поэтому развитию этого вида спорта будет оказываться необходимая поддержка.
Также Касым-Жомарт Токаев показал, как владеет футбольным мячом.