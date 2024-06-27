Токаев: свобода слова стала незыблемой ценностью нашего общества

Ответственность СМИ в условиях плюрализма мнений возрастает, отметил президент Касым-Жомарт Токаев в своей поздравительной речи по случаю Дня работников Средств массовой информации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Крайне важно, что благодаря проведенным в стране системным реформам значительно вырос уровень политической культуры граждан, возник реальный и широкий плюрализм мнений. Общественное мнение превратилось в важный фактор политической жизни, а свобода слова стала незыблемой ценностью нашего общества", - сказал президент.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сегодня в Казахстане действуют сотни независимых СМИ и медиаресурсов, не говоря уже о множестве различных блогов и каналов в Интернете. В них с разных ракурсов подаются те или иные процессы в стране, подвергается критической оценке деятельность органов власти.