open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Токаев: Строительство медицинских центров в Алматинской области – одна из приоритетных задач
pixabay.com Сегодня, 11:17
141
Фото: pixabay.com

Токаев: Строительство медицинских центров в Алматинской области – одна из приоритетных задач

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Началась его встреча с общественностью Алматинской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В частности, он остановился на медицинском обслуживании жителей региона и связанных с этим проблемами:

"Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны. Строительство здесь медицинских центров – одна из приоритетных задач. На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями. Это работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан.

На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения. По моему поручению реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно.

Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого Правительством будут приниматься конкретные меры", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #здравоохранение #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:17
141
Поделитесь:
Наверх