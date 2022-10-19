Токаев: Строительство медицинских центров в Алматинской области – одна из приоритетных задач

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Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Началась его встреча с общественностью Алматинской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В частности, он остановился на медицинском обслуживании жителей региона и связанных с этим проблемами:

"Алматинская область входит в число густонаселенных регионов страны. Строительство здесь медицинских центров – одна из приоритетных задач. На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями. Это работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан.

На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения. По моему поручению реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно.

Сейчас многие жители области для посещения врачей едут в Алматы, поэтому нехватка медицинских учреждений ощущается не так остро. Однако нельзя забывать, что и у мегаполиса имеется свой предел. Известно, что его медицинская инфраструктура перегружена. Акимату области нужно тщательно изучить, в каком районе и в каком количестве нужны объекты здравоохранения. После этого Правительством будут приниматься конкретные меры", - сказал глава государства.