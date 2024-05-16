Токаев стремится к укреплению коллективных усилий по поддержанию мира и стабильности – Алибек Тажибаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий. Об этом глава государства сказал в ходе первой встречи секретарей советов безопасности стран Центральной Азии в Астане. Он также высказался за создание в Казахстане регионального центра ООН. Что эта инициатива принесет Казахстану и странам Центральной Азии? Мнением поделился директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев, передаёт BaigeNews.kz.

- На каких актуальных вопросах международной и региональной безопасности акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи?

- Президент Казахстана и ранее в своих выступлениях и заявлениях акцентировал внимание на нескольких актуальных вопросах международной безопасности. В рамках встречи с секретарями Совбезов стран Центральной Азии важно рассмотреть, на чём именно он сосредоточился и почему эти вопросы имеют ключевое значение для региона и мира в целом.

Если говорить о региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии. Центральная Азия является стратегически важным регионом, граничит с крупными державами Россией и Китаем и находится вблизи нестабильных районов, таких как Афганистан. Ни для кого не секрет, что для обеспечения нашей безопасности нам всем необходимо сотрудничество между государствами региона. Поэтому жизненно важна необходимость укрепления мер по борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Совместные усилия стран Центральной Азии в этих направлениях помогут поддерживать стабильность в регионе.

Важным элементом является международное сотрудничество по борьбе с терроризмом, который представляет глобальную угрозу. Эффективная борьба с ним возможна только через международное сотрудничество. Казахстан активно участвует в международных организациях и форумах, посвящённых борьбе с терроризмом. Токаев сделал акцент на важности обмена информацией, совместных учениях и укреплении международных договорённостей в области безопасности.

Отдельное внимание глава государства уделил вопросам урегулирования конфликта в Афганистане. Афганистан долгое время остаётся источником нестабильности в регионе. Мир и стабильность в Афганистане важны для безопасности всей Центральной Азии. Казахстан поддерживает мирные переговоры и оказание гуманитарной помощи Афганистану. Токаев призывает к активному участию международного сообщества в стабилизации ситуации в этой стране.

- Президент Казахстана подчеркнул, что между странами расширяется торгово-экономическое сотрудничество. Как новая конфигурация экономики Центральной Азии связана с региональной безопасностью?

- Экономическая стабильность напрямую связана с безопасностью. Развитие торгово-экономических связей и создание совместных предприятий способствует экономической устойчивости региона. Так Касым-Жомарт Кемелевич подчёркивает важность увеличения объёмов торговли и расширения товарной номенклатуры, что способствует экономическому росту и снижает риски нестабильности.

Центральная Азия обладает значительными энергетическими ресурсами. Стабильное развитие энергетического сектора является ключевым фактором региональной безопасности. Позиция Казахстана по этому вопросу опирается на необходимость обеспечения надежных поставок энергии как внутри региона, так и на внешние рынки, развитие инфраструктуры и улучшение энергоэффективности.

Подчёркивая эти вопросы, Токаев стремится к укреплению коллективных усилий по поддержанию мира и стабильности, что, в свою очередь, способствует благополучию и развитию региона.

- ⁠Президент высказался о создании в Казахстане Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. В чём актуальность этой инициативы для стран ЦА?

- Создание Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана является важной инициативой. Она несёт многочисленные преимущества как для всего региона, так и для Казахстана в частности.

Для стран Центральной Азии это, во-первых, укрепление региональной безопасности. Афганистан остается источником нестабильности из-за деятельности международных террористических организаций и наркотрафика. Скоординированные усилия по включению Афганистана в региональные связи помогут уменьшить угрозы терроризма и наркотрафика, создавая более безопасную среду для всех стран Центральной Азии.

Во-вторых, экономическое развитие и стабильность. Экономическое оживление Афганистана может способствовать общей экономической стабильности региона. Включение Афганистана в экономические проекты и торговые маршруты региона увеличит возможности для торговли, инвестиционного сотрудничества и создания рабочих мест, что благоприятно скажется на экономике всех стран Центральной Азии.

В-третьих, гуманитарное сотрудничество и устойчивое развитие. Центральная Азия и Афганистан сталкиваются с общими вызовами, такими как бедность, нехватка воды и продовольствия, изменение климата. Региональный центр по ЦУР будет координировать усилия по решению этих проблем, обеспечивая более эффективное использование ресурсов и достижение целей устойчивого развития.

- Что даёт создание Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана непосредственно Казахстану?

- Казахстан активно стремится укрепить свои позиции на международной арене. Размещение в Казахстане регионального центра ООН повысит его международный авторитет и влияние, подчеркивая роль страны как ключевого игрока в Центральной Азии.

Во-вторых, так Казахстан укрепит экономическое лидерство. Казахстан является одной из наиболее экономически развитых стран региона. Координация региональных проектов через центр в Казахстане усилит нашу роль в региональной экономике, привлекая инвестиции и содействуя развитию совместных предприятий.

В-третьих, это укрепление внутренней безопасности. Безопасность Казахстана тесно связана с общей стабильностью региона. Участие в коллективных мерах по борьбе с терроризмом и наркотрафиком через региональный центр поможет снизить риски для внутренней безопасности Казахстана.

И, конечно, развитие научного и экспертного потенциала. Реализация целей устойчивого развития требует высоких научных и экспертных знаний. Размещение центра в Казахстане будет способствовать развитию научно-исследовательской базы, обмену знаниями и укреплению образовательных учреждений страны.

Таким образом, инициатива Касым-Жомарта Токаева по созданию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития в Казахстане принесет значительную пользу как для всего региона, так и для самой страны, способствуя укреплению безопасности, экономическому развитию и устойчивости.