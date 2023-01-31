Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии

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Развивать инфраструктуру Астаны и ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 в столице поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83 процента. В результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий. Правительство совместно с акиматом должны до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3", - поручил глава государства.

Ранее он заявил, что при сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году.