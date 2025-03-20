Касым-Жомарт Токаев принял члена Палаты представителей Конгресса США Кэрол Миллер, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства подчеркнул, что данная встреча имеет важное значение для придания нового импульса сотрудничеству между двумя государствами. По его словам, с первых дней независимости Казахстана США являются надежным партнером нашей страны.

Президент Казахстана отметил совместные достижения в таких ключевых сферах, как региональная и международная безопасность, ядерное нераспространение, а также торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Товарооборот между государствами демонстрирует устойчивый рост и уже превысил отметку в 4 миллиарда долларов.

Конгрессвумен поблагодарила Президента за теплый прием и подчеркнула заинтересованность США в продолжении плодотворного диалога.

В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу.