Справедливый Казахстан создадут не мифические супергерои, а добросовестные граждане - глава государства

Справедливый Казахстан создадут не гениальные вожди и мифические супергерои, а простые труженики и добросовестные граждане, передаёт BaigeNews. Именно их следует всячески пропагандировать, по словам президента. Именно они являются настоящими героями нашего времени и надежной опорой нашей нации.

"Сила государства – в людях, в их созидательной энергии и патриотизме. Поэтому все наши масштабные преобразования ориентированы на человека, полноценное раскрытие его созидательного потенциала. Для нас важны не реформы сами по себе, наши реформы не для "красного словца", а для дела. Их главная цель – обеспечить уверенность в будущем и благополучие всех наших граждан.



Особое место средствам массовой информации отводится и в укоренении в обществе "Закона и Порядка" – одного из основополагающих принципов проводимых в стране преобразований", - заявил Касым-Жомарт Токаев.