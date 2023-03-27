Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии парламента Республики Казахстан восьмого созыва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан постановляю: созвать первую сессию парламента Республики Казахстан восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в Указе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, 19 марта в Казахстане прошли внеочередные выборы в мажилис и маслихаты. Сегодня в ЦИК назвали итоговые результаты выборов депутатов.