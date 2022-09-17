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Борт №1 Сегодня, 12:18
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Фото: Борт №1

Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк

Президент РК Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк. Программа визита весьма насыщенна, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Главы государства.

Отмечается, что центральным событием станет участие Главы государства в Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Кроме того, планируется проведение серии встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.

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#Президент Казахстана
Сегодня, 12:18
79
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