Токаев: Соцсети и реклама "успеха" создают иллюзию, что добиться всего легко и просто

Неотъемлемыми качествами нации должны стать трудолюбие и ответственность. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на Первом форуме работников сельского хозяйства, передает BaigeNews.kz.

Президент отметил, что красивая жизнь в соцсетях и агрессивная реклама "успешного успеха" создают иллюзию, что всего можно добиться без особых усилий.

"Неотъемлемыми качествами нашей нации должны стать трудолюбие и ответственность. Сегодня красивая жизнь в соцсетях и агрессивная реклама так называемого "успешного успеха" создают у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто. Какая-то часть молодежи в это верит и тратит свое драгоценное время впустую. Правда в том, что за любым достижением стоит кропотливая работа. Не зря раньше говорили: "Терпение и труд все перетрут". Хочу, чтобы у каждого гражданина нашей страны в жизни была цель: добиться успеха честным и ответственным трудом. В этом и заключается подлинный смысл принципа "Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что верит в молодежь. Сфера сельского хозяйства может открыть широкие перспективы для самореализации молодежи, считает Токаев.

"Государство уделяет большое внимание подготовке специалистов для агропромышленной сферы. В последние годы по всей стране открываются филиалы передовых зарубежных вузов. В четырех из них по международным программам ведется обучение специалистов самых востребованных аграрных профессий – агрономов, мелиораторов, биотехнологов и экологов", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что в Послании указал на то, что правительству и всем государственным органам следует открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам. Поддержкой будут пользоваться те предприниматели и хозяйственники, кто реально помогает сельчанам, заботится об их быте и благополучии, подчеркнул Токаев.

Президент считает, что нужно максимально содействовать их инвестиционным проектам.