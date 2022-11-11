Токаев сообщил о принятии Стратегии Организации тюркских государств

Касым-Жомарт Токаев на выступлении на саммите Организации тюркских государств в Самарканде заявил, что Казахстан вносит значительный вклад в дело укрепления и расширения дружеских и добрососедских отношений тюркских государств, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня роль Организации тюркских государств значительно возросла. Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашему всестороннему взаимодействию. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень. История возникновения организаций, объединяющих тюркские страны, свидетельствует о том, что большинство из них, в том числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана. Эти организации стали настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов", - сообщил президент.

Глава государства отметил, что ярким примером дружеских и добрососедских отношений тюркских государств служит программный документ "Перспективы тюркского мира – 2040". Токаев отметил, что сегодня с целью его реализации будет принята Стратегия Организации тюркских государств.