Токаев снял с поста акима Шымкента
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Айтенова от должности акима города Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента", - говорится в сообщении.
Мурат Айтенов родился в 1981 году. Окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004).
Занимал должность заместителя заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК (2010-2012); заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК (2012-2013); руководителя аппарата Управления Делами Президента РК (07.2013-01.2017); заместителя Управляющего делами Президента РК (01.2017-12.2019); первого заместителя акима города Шымкента (12.2019-01.2020);
Последняя должность - аким города Шымкента (21.01.2020, переназначен 01.12.2022-05.09.2023).
Самое читаемое
- Ангелина Лукас подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе
- Ветер, дождь и мокрый снег: о погоде в Казахстане на понедельник рассказали синоптики
- 18-летний казахстанец забил сумасшедший гол в европейском чемпионате
- Неурожай лука ожидают в Жамбылской области
- Казахстанская журналистка и её дочь погибли в ДТП в Турции