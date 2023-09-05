  • 5 Сентября, 14:31
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Токаев снял с поста акима Шымкента

Сегодня, 13:47
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
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Фото: gov.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Айтенова от должности акима города Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента", - говорится в сообщении.

Мурат Айтенов родился в 1981 году. Окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004).

Занимал должность заместителя заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК (2010-2012); заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК (2012-2013); руководителя аппарата Управления Делами Президента РК (07.2013-01.2017); заместителя Управляющего делами Президента РК (01.2017-12.2019); первого заместителя акима города Шымкента (12.2019-01.2020);

Последняя должность - аким города Шымкента (21.01.2020, переназначен 01.12.2022-05.09.2023).

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