Токаев сменил послов в нескольких странах

Фото: kstnews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Малик Мурзалин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии, он освобождён от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Занимающий этот пост ранее Бауржан Мухамеджанов освобождён от должности.

Фото: akorda.kz

Родился 31 октября 1971 года в Актобе.

В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 1988 году в качестве рабочего ремонтно-строительного цеха Актюбинского завода хромовых соединений.

С 1989 по 1990 годы работал лаборантом Актюбинского авторемонтного завода.

Свою дипломатическую службу начал в 1995 году в качестве стажёра, референта Посольства Казахстана в России, где дослужился до должности первого секретаря.

С 2004 по 2007 годы был руководителем аппарата акима, заместителем акима, первым заместителем акима Северо-Казахстанской области.

С 2008 по 2009 годы занимал должность заместителя руководителя Центрального аппарата партии "Нұр Отан".

С апреля по май 2010 года был назначен советником президента АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

В 2010-2011 годах был руководителем аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2011 по 2013 годы - Ответственный секретарь Агентства РК по делам религий.

С 2013 по 2017 годы был заместителем, первым заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

2017-2019 годы – аким Акмолинской области.

До назначения Послом Казахстана в Грузии с марта 2019 года был заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Имеет дипломатический ранг Советника І класса.

Виктор Темирбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Болгария, он освобождён от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Литовской Республике. Ранее Казахстан в Болгарии представлял Темиртай Избастин.

Родился 16 июля 1967 года в Павлодаре.

Окончил в 1993 году Московский институт электронного машиностроения, в 1999 году Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 1991 году в качестве менеджера в АО "Финансово-промышленная группа Казахстан".

Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта Управления международных экономических отношений МИД РК.

С августа по октябрь 1994 года был референтом Управления государственного протокола.

В 1994-1997 годах - атташе, третий секретарь Посольства Казахстана в Пакистане.

С 1999 по 2003 годы работал вторым, первым секретарем, советником Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

В 2003-2005 годах - первый секретарь Посольства Казахстана в Израиле.

В 2005-2006 годах - начальник отдела Департамента международных организаций и вопросов безопасности, начальник отдела Департамента азиатского сотрудничества.

С 2006 по 2007 годы являлся руководителем политического отдела Секретариата СВМДА.

В 2007-2008 годах - заместитель главы представительства АО ФУР "Казына".

В 2009 году был назначен директором Департамента корпоративного развития АО "Национальный инновационный фонд".

С 2013 по 2018 годы – советник, советник-посланник Посольства Казахстана в России.

До назначения Послом Казахстана в Болгарии был Послом Казахстана в Литве. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника IІ класса.

Тимур Уразаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Литовской Республике.

Фото: armenpress.am

Родился 20 марта 1967 года в городе Шалкар Актюбинской области.

Окончил Актюбинский педагогический институт по специальности преподаватель английского языка.

Свою дипломатическую службу начал в качестве референта Посольства Казахстана в России.

С 1994 по 2003 годы работал атташе, третьим, вторым, первым секретарем в Посольстве Казахстана в России.

В 2003 году назначен начальником отдела Комитета по делам СНГ МИД РК.

С 2004 по 2008 годы был Временным поверенным в делах РК в Болгарии.

В 2008 возглавил Департамент СНГ МИД РК.

С 2011 года занимал должность Посла по особым поручениям МИД РК - Специального представителя по вопросам сотрудничества с Афганистаном.

С 2016 по 2021 годы - Посол Казахстана в Армении.

До назначения Послом Казахстана в Литве с марта 2021 года являлся Директором Департамента России, Кавказа и европейских стран СНГ МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

Фото: turkmenportal.com