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Сегодня, 15:53
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Токаев сменил командующих Силами воздушной и противовоздушной обороны Казахстана
Президент Казахстан сегодня назначил командующих Силами воздушной и противовоздушной обороны Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Нурлан Орманбетов стал главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил РК вместо. Его предшественник Даурен Косанов освобожден от должности.
Командующим войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны назначили Нуртаса Кабакова. Он выстеснил с этого поста Кайрата Садыкова.
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