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Токаев сменил командующего войсками противовоздушной обороны

Сегодня, 11:03
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Токаев сменил командующего войсками противовоздушной обороны Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Распоряжением Главы государства Даутов Кайрат Сапарбекович назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Нуртаса Кабакова Касым-Жомарт Токаев освободил от этой должности.

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