Токаев сказал, что грозит чиновникам за срыв отопительного сезона

Авария в Сарани должна всем послужить уроком, отметил он.

Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на первом Форуме работников сельского хозяйства сказал, что уделяет особое внимание безупречному проведению отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.

"К приходу минусовых температур оказался не готов город Сарань, в котором только недавно дома были подключены к теплоснабжению. За данное упущение ответственные должностные лица уже получили соответствующие наказания. Для всех акимов это должно послужить уроком. Срывы отопительного сезона будут рассматриваться как показатель некомпетентности руководителей. Между тем в целом по стране в этом году проведена большая работа по ремонту энергоисточников и сетей теплоснабжения. Запасов топлива на складах достаточно. Но "почивать на лаврах" нельзя, нужно держать ситуацию на постоянном контроле", - заявил Президент.

Перед всей системой государственного управления сейчас стоят серьезные задачи и вызовы. Важно своевременно реагировать на нештатные ситуации, прогнозировать и предотвращать кризисные процессы, прислушиваться к запросам общества. Требуется скоординированная работа всех государственных органов, коммунальных и других служб.

"Однако, занимаясь текущими вопросами, мы не должны терять из виду наши стратегические цели. Нужно смотреть дальше и шире, ориентироваться на перспективу, не искать временных решений проблем, а устранять их коренные причины. Как вы знаете, в Послании мною поручалось принять меры, направленные на эффективное использование бюджетных средств. Разумеется, в бюджетной политике должен главенствовать принцип прагматизма. Но нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях – это моя принципиальная позиция. Следует всегда держать в фокусе внимания приоритетную задачу поступательного повышения благополучия граждан. Безусловно, нужно находить способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы. Важно стимулировать развитие так называемой "серебряной экономики", когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны. Это тем более актуально, когда мы говорим о поступательном росте средней продолжительности жизни, которая уже превысила 75 лет, как об одном из ключевых достижений социальной политики государства", - резюмировал Глава государства.

Сегодня также он поручил не допустить обвала цен на собранный урожай.