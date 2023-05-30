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Акорда Сегодня, 12:15
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Сегодня, 12:15
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Фото: Акорда

Токаев сегодня встретится с иностранными послами

Сегодня в Акорде послы ряда государств будут вручать верительные грамоты президенту Касым-Жомарту Токаеву, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщила пресс-служба главы государства, послы уже прибыли в Акорду.

 

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Сегодня, 12:15
134
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