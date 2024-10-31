Токаев сделал заявление об иностранных инвесторах и производстве урана

Глава государства провел 36-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов 31 октября. Приветствуя участников мероприятия, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Совет стал важнейшей диалоговой площадкой для обсуждения вопросов улучшения инвестиционного климата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ссылаясь на данные Международного института развития менеджмента (IMD), он подчеркнул, что наша страна вошла в топ-35 конкурентоспособных стран мира.

"Мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу – привлечь к 2029 году дополнительно 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиции. Для реализации этой цели Инвестиционный штаб при Правительстве наделен расширенными полномочиями по оперативному решению возникающих проблем. В мае текущего года мною был подписан Указ, усиливший базу для существенной либерализации национальной экономики. Мы продолжим последовательные системные шаги, направленные на улучшение условий работы инвесторов в стране", – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой, и рассказал о мерах по повышению эффективности и прозрачности процессов в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых. По его словам, Казахстан за последние 6 лет привлек частные инвестиции в геологоразведку на сумму более 1 млрд долларов.

В настоящее время на территории страны порядка 1,6 млн квадратных км открыты для получения права недропользования на геологоразведку.

"Недавно принятый Национальный инфраструктурный план до 2029 года открывает "окно возможностей" для местных производителей. Будет реализовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, оцениваемых более чем в 86 млрд долларов. Правительство сформирует список товаров для локализации офтейк-контрактов. Для промышленного роста необходима высококвалифицированная рабочая сила. Поэтому я объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Мы ищем инвесторов, готовых повысить качество технического и профессионального образования в Казахстане и развивать соответствующую инфраструктуру", – заявил Президент.

Характеризуя ситуацию в энергетическом секторе, Глава государства отметил заслуги международных нефтяных компаний, которые сыграли важную роль в развитии страны.

"Иностранные инвесторы вложили капитал, предоставили передовые технологии и высококвалифицированную рабочую силу. Их инвестиции способствовали росту нашей энергетической отрасли: за последние 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Благодаря этому Казахстан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста добычи нефти. Говоря о будущем, мы ставим цель преодолеть порог в 100 млн тонн в год", – сказал Президент.

Как было отмечено далее, ключевое значение для диверсификации экономики имеет также расширение нефтехимической промышленности.

"В 2022 году мы запустили крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. В настоящее время это предприятие покрывает почти 60 % внутреннего спроса и экспортирует продукцию в Европу, Турцию и Китай. В сентябре этого года начато строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. В проработке – ряд нефтехимических проектов стоимостью более 14 млрд долларов", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в речи было уделено повышению инвестиционной привлекательности сектора "чистой энергетики". В частности, достигнуты конкретные договоренности о реализации в Казахстане 43 ГВт "зеленых" проектов с такими мировыми компаниям как Total, Svevind, ACWA Power и Masdar. Кроме того, Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергетики.

"Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана. Как вам известно, недавно на национальном референдуме граждане поддержали строительство первой атомной электростанции, что послужит долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта", – добавил Президент Казахстана.

Следующей отраслью, заслуживающей внимания инвесторов, был назван агропромышленный сектор.

"Развитие сельского хозяйства Казахстана – стратегический приоритет для обеспечения продовольственной безопасности в регионе Центральной Азии. Наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий, которые составляют более 200 млн га. За последние шесть лет отраслевой экспорт удвоился, превысив 5 млрд долларов. Поскольку мы стремимся превратить агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор, будет реализовано более 100 проектов стоимостью 5 млрд долларов с участием иностранных инвесторов", – сказал Глава государства.

В транспортно-логистическом секторе Казахстан нацелен на укрепление своих позиций в качестве ключевого евразийского транзитного узла. В стране планируется отремонтировать 11 тысяч километров старых железных дорог и построить более 5 тысяч новых. Приоритетом является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, поэтому ключевое внимание уделяется инвестициям, направленным на развитие его инфраструктуры путем строительства новых грузовых терминалов и производства транспортных судов.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах защиты прав инвесторов и улучшения регуляторной политики.

Было отмечено, что одной из задач проводимой модернизации правовой и судебной системы является формирование благоприятного инвестиционного климата. Расширяется цифровое взаимодействие между Правительством и инвесторами. До конца года планируется запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы, которая позволит отслеживать реализацию проектов в режиме реального времени.

Новый Налоговый кодекс будет способствовать активизации инвестиционного цикла, устанавливая налоговые преференции, суть которых заключается в праве отнести на вычет все затраты, связанные с приобретением машин, оборудования и программного обеспечения.

В контексте укрепления сотрудничества в финансовом секторе Казахстан делает акцент на работу Международного финансового центра "Астана". МФЦА – это уникальное для региона учреждение, которое объединяет лучший опыт ведущих финансовых центров мира.

В заключение Президент заявил о важности продолжения диалога между членами Совета и государственными органами, направленного на улучшение инвестиционного климата в стране, реализацию новых инициатив и конкретных проектов.

В ходе мероприятия также выступили президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель правления Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, президент компании Alstom по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю Делеони, главный исполнительный директор ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев.