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Лента новостей

akorda.kz Сегодня, 20:12
22
Сегодня, 20:12
22
Фото: akorda.kz

Токаев сделал подарок жителю села Костобе

Глава государства в селе Костобе посетил дом одного из местных жителей и осмотрел его личное подсобное хозяйство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Саламат Рахманбердиев в 2020 году в рамках проекта "Ауыл аманаты" получил кредит на 3,6 млн в тенге со ставкой 2,5%. На эти средства он приобрел 6 голов крупного рогатого скота, 3 лошади, 10 овец. Предприниматель занимается откормом скота. На вырученные деньги он приумножил поголовье и купил грузовую машину. Саламат не только кормит свою семью, но и обеспечил работой двух жителей села.

Сельчанин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о своих планах открыть торговую точку по продаже кормов и получить кредит на 10 млн тенге по льготной ставке для увеличения поголовья скота.

Глава государства пожелал Саламату Рахманбердиеву успехов и подарил зернодробильный аппарат.
 

 

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#президент #Касым-Жомарт Токаев #Жамбылская область #фермерство
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:12
22
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