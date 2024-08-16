Токаев сделал подарок карагандинским детям и молодёжи

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подарил автобусы новому Дворцу школьников "Кәусар" в Караганде и Дому культуры села Шахтёрское Нуринского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Эти учреждения глава государства посетил в ходе рабочей поездки 14 августа. Автобусы произведены на саранском заводе QazTehna.

"Для нас стало сюрпризом получить от главы государства автобус. Он необходим для выездов на конкурсы, концерты, экскурсии и другие мероприятия. Мы находимся в Пришахтинске и без своего автобуса выезжать в центр города с детьми проблематично. Транспорт нам просто необходим. Для нас это очень ценный и нужный подарок. Мы очень благодарны", – говорит директор Дворца школьников "Кәусар" Айгерим Исбекова.

В Доме культуры села Шахтёрское Нуринского района тоже никогда раньше не было своего автобуса. И подарок Президента оказался кстати.

"Теперь можем ездить на этом транспорте с концертными номерами на конкурсы. Мы очень рады. В Доме культуры села работают семь коллективов художественной самодеятельности. Около ста молодых людей и подростков занимаются творчеством", – рассказал директор Дома культуры Нуринского района Адильбек Кумар.

Также в Шахтёрском работает физкультурно-оздоровительный комплекс. Автобус будет возить и спортсменов на соревнования.

Фото: акимат Карагандинской области