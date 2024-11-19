Токаев сделал необычный подарок президенту Сербии

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о своей теплой встрече с Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Белград с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аккаунт сербского лидера в Facebook.

"Президент Сербии на своих страницах в социальных сетях сообщил, что в честь Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась дружественная встреча в формате ужина. Президент Казахстана угостил своего коллегу знаменитым алматинским апортом", - говорится в сообщении Вучича.

Фото: страница А. Вучича в Facebook

Александр Вучич также отметил, что Сербия всегда открыта дружественным странам, и сегодняшний вечер является еще одним тому подтверждением.

Ранее сообщалось, что в Сербии по-особенному встретили казахстанскую делегацию во главе с Касым-Жомартом Токаевым.