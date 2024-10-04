Токаев принял президента Европейской комиссии по эффективности правосудия
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На полях IX Съезда судей Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале ключевые аспекты реформирования судебной системы, передаёт BaigeNews.\
Глава государства отметил важную роль Организации в повышении стандартов правосудия на международной арене. По его словам, Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему.
Как сказал Касым-Жомарт Токаев, наша страна твердо встала на путь построения правового и демократического государства. В данном контексте реформа судебной системы и обеспечение верховенства закона играют крайне важную роль.
Со своей стороны Франческо Депаскуале положительно оценил проводимые в Казахстане правовые реформы и выразил готовность к сотрудничеству в вопросах обеспечения прав человека и повышения эффективности системы правосудия.
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