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Токаев ратифицировал соглашение между правительством страны и ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции

Сегодня, 12:02
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Токаев ратифицировал соглашение между правительством страны и ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации", передаёт BaigeNews.

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