Токаев ратифицировал соглашение между правительством страны и ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции
Сегодня, 12:02
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Сегодня, 12:02Сегодня, 12:02
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации", передаёт BaigeNews.
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