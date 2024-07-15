Токаев ратифицировал соглашение между правительством страны и ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации", передаёт BaigeNews.