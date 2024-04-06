Токаев ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана
Сегодня, 15:33
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Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
57Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года", — говорится в сообщении.
Текст закона публикуется в печати.
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