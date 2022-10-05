Токаев рассказал, от какого объединения будет баллотироваться на выборах

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Выступая перед общественностью Павлодарской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, от какого объединения он собирается баллотироваться на предстоящих в ноябре выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований", - сказал глава государства.

Он поблагодарил сех за предложения, доверие и деятельную поддержку его стратегического курса.

"Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности Главы государства от различных партий и объединений. Важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством. Как Глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо", - заявит Касым-Жомарт Токаев.

"После объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки. Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Мы вступили в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов. Как вы знаете, я отказался от поста Председателя крупнейшей в стране партии Amanat. В результате конституционной реформы был введен запрет Президенту состоять в партии на период своих полномочий", - сказал Президент.

Он особо отметил, что в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастания кризисных явлений в глобальной экономике наша страна должна сохранить свою высокую динамику развития.