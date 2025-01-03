В интервью газете "Ana tili" Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о сотрудничестве со странами, входящие в ОТГ, а также масштабных совместных проектах, BaigeNews.kz публикует наиболее интересные моменты.

– Сотрудничество между тюркскими государствами постоянно наполняется новым содержанием. В прошлом году Казахстан в статусе председателя Организации тюркских государств внес заметный вклад в углубление связей между нашими братскими народами. В целом какой Вы видите роль Казахстана в дальнейшей интеграции тюркского мира?

– Казахстан стоял у истоков Организации тюркских государств. Страны, входящие в ОТГ, являются нашими соседями и важными геополитическими партнерами.

В период нашего председательства особое внимание было уделено активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах. Достигнуты конкретные результаты, реализован ряд масштабных проектов, организовано более

80 мероприятий. В Астане состоялись V Всемирные игры кочевников. Тесные связи налажены между учебными и академическими структурами, творческой интеллигенцией. Особую роль в сближении наших народов играет древний Туркестан, провозглашенный в 2021 году духовной столицей тюркского мира.

За последние 10 лет значительно укрепились торговые связи между членами ОТГ, в 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 миллиардов долларов. Наши страны играют важную роль в реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены наращивать сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации.

В качестве председателя ОТГ Казахстан выступил с девизом "TURKTIME!". Эта аббревиатура означает восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy). Эти приоритеты были с интересом восприняты всем тюркским сообществом, которое не ограничивается странами ОТГ. Казахстан поддерживает все созидательные инициативы, способствующие сближению тюркского мира, положительно относится и к российской концепции "Алтай – колыбель тюрков". Наша страна будет и далее содействовать углублению связей между всеми тюркскими народами, продвижению нашего общего богатого историко-культурного наследия.

– Вы уже сказали, что зарубежные эксперты и дипломаты стали называть Казахстан средней державой. Какова роль средних держав, и что Казахстан будет делать в этом качестве?

– На этот счет я не раз высказывался как внутри страны, так и за рубежом. Система международных отношений находится в упадке, можно сказать, деградирует. Нарастает нестабильность, множатся взаимные обвинения крупных держав. Совет Безопасности ООН, по существу, парализован. Такая нездоровая международная ситуация закономерно беспокоит многие государства, включая Казахстан, поскольку не способствует их успешному социально-экономическому развитию.

Учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, на мой взгляд, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства.

Убежден, настало то время, когда именно средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами и тем самым снизить уровень международной конфронтации.

Полный текст интервью можно почитать здесь.