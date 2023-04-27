Токаев рассказал о национальном бренде казахстанцев

Глава государства, выступая на ХХXIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, сравнил казахстанцев с большой и единой казахской семьёй, передаёт BaigeNews.kz.

"Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть. Наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. И это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации", - сказал Токаев.

По его мнению, этнокультурное многообразие, которым гордятся казахстанцы, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы.

"У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности. "Эта уникальная идентичность, выдержав испытание временем, стала ядром общественного самосознания. "Единство в многообразии", "Мы разные, но мы едины" – это не лозунги, а сама суть нашей повседневной жизни", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыз. В том, что даты празднования Пасхи и Ораза айта оказались близки, Токаев видит особый символизм.

"Точно так же и Пасха является светлым праздником, взывающим людей к самым высоким гуманистическим идеалам. Поэтому все эти праздники стали общими для миллионов граждан нашей страны независимо от их этнической принадлежности. Мы являемся свидетелями удивительного единения наших граждан", - добавил глава государства.

По его словам, такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам –национальный бренд.