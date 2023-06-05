Токаев рассказал, на что делать акцент при создании казахстанских фильмов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заслуженного деятеля Республики Казахстан, актрису Самал Еслямову, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отечественного театрального искусства и кинематографии. Как отметил президент, театр и кино играют важную роль в духовном воспитании общества. Государство оказывает необходимую поддержу данным отраслям.

По словам главы государства, при создании фильмов основной акцент нужно делать на популяризации нашего историко-культурного наследия, формировании у подрастающего поколения чувства патриотизма, продвижении духовно-нравственных ценностей.

В свою очередь, Самал Еслямова поделилась с президентом творческими планами и высказала ряд предложений по развитию отечественного искусства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил актрисе признательность за продвижение национальной культуры и пожелал ей творческих успехов.