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Токаев рассказал международным инвесторам о планах по строительству АЭС

Сегодня, 12:46
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:46
Сегодня, 12:46
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов высказался о планах по строительству атомной электростанции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. 

"Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергии. Наша страна является лидером по добыче урана и имеет почти полный ядерный топливный цикл. Как вы знаете, в рамках референдума было поддержано строительство первой атомной электростанции, что является долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем создание международного консорциума для реализации этого проекта", - сказал Токаев. 

Напомним, в Астане проходит 33-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Основная тема заседания – "Новый инвестиционный цикл Казахстана".

В состав Совета с казахстанской стороны входят премьер-министр и члены правительства страны, руководители Национального банка и АО "НУХ "Байтерек", с иностранной стороны - руководители 32 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций в качестве членов и 7 руководителей в качестве наблюдателей.

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