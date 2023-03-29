  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Токаев распустил правительство Сегодня, 10:13
200
Сегодня, 10:13
200

Токаев распустил правительство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил правительство, передает BaigeNews.kz. Сегодня он подписал соответствующее постановление. 

"В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан постановляю:

1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в постановлении главы государства", - говорится в документе. 

Напомним, в Астане началось заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:13
200
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх