Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил правительство, передает BaigeNews.kz. Сегодня он подписал соответствующее постановление.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан постановляю:

1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в постановлении главы государства", - говорится в документе.

Напомним, в Астане началось заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва