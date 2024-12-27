Сегодня, 11:05

Сегодня, 11:05

Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева 2025 год объявлен Годом рабочих профессий, передаёт BaigeNews.kz.

В целях повышения престижа рабочих профессий и осуществления реформы системы технического и профессионального образования Токаев постановил:

1. Объявить 2025 год Годом рабочих профессий.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года рабочих профессий.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента поделился главными итогами работы Главы государства за год.