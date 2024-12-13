Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении работников энергетической отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

Указом Президента Республики Казахстан в канун Дня энергетика за плодотворный труд в отечественной энергетике, вклад в инфраструктурное развитие Республики Казахстан группа работников отрасли отмечена государственными наградами.

"В частности, кавалером ордена "Парасат" стал один человек, орденом "Құрмет" награждены 19 энергетиков, орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени – 36, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 56 тружеников", - отмечено в сообщении.

Ранее стало известно, что Токаев наградил орденом посла Китая в Казахстане.