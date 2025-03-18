Токаев раскритиковал чиновников на заседании Совета безопасности Казахстана
Президент Токаев потребовал усилить работу против экстремизма и укрепить безопасность страны.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсудил важные вопросы национальной безопасности и текущую ситуацию в стране, передает BaigeNews.kz.
В ходе заседания глава государства не сдержал критики в адрес профильных ведомств, подчеркнув необходимость усиления скоординированной работы всех государственных структур для эффективного противодействия экстремизму и терроризму.
Президент отметил важность выполнения задач в рамках концепции "Закон и Порядок" и призвал к более активному взаимодействию для укрепления национальной безопасности во всех ее аспектах. Он также подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам продовольственной и экологической безопасности, а также развития цифровых технологий и искусственного интеллекта для решения актуальных задач, волнующих граждан.
Кроме того, Токаев поручил правительству сосредоточиться на реализации программы строительства Справедливого Казахстана, направленной на улучшение условий жизни и благосостояния граждан.
Ранее сообщалось, какие вопросы обсуждались на заседании Совета безопасности.
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