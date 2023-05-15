Токаев провёл заседание Совета безопасности

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совбеза, на котором рассмотрены вопросы экологической и водной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова выступила с докладом о состоянии экологической безопасности. Кроме того, по отдельным аспектам отчитались руководители ряда государственных органов и акимы регионов.

Глава государства отметил высокую актуальность борьбы с природными и антропогенными факторами, создающими угрозу экологической безопасности.

"В последние годы активность правительств многих стран повысилась. Принимаются решительные меры по улучшению экологии, переходу на "зелёную" экономику и достижению углеродной нейтральности. Если мы хотим иметь здоровое поколение, жить в чистой стране и быть признанными во всем мире, нам нужно последовать их примеру", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на проблемах в экологической сфере, требующих незамедлительного решения.

"Многие промышленные предприятия, старые угольные электростанции и котельные, которые являются наследием ещё советского периода, привели к ухудшению экологической ситуации", – отметил глава государства.

На заседании поднят ряд вопросов, касающихся формирования ответственного отношения к охране окружающей среды.

Президент обратил внимание руководства областей и городов республиканского значения на низкие показатели ликвидации стихийных свалок и переработки мусора.

По итогам рассмотрения Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий, переработке твёрдых бытовых отходов, ликвидации стихийных свалок и рекультивации земель, подвергшихся эрозии.

Поручено детально изучить опыт реализации пилотного проекта по рекультивации земель для возрождения полей и развития животноводства в Шетском районе Карагандинской области в целях его распространения на другие регионы страны.

В ходе заседания также отмечен растущий уровень рисков в сфере водной безопасности.

Президент отметил необходимость системного подхода к рациональному использованию воды и снижению потерь во всех отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, на который приходится основная доля всего водозабора и потерь водных ресурсов.

Наряду с внедрением водосберегающих технологий и развитием мер экономического стимулирования оптимального водопотребления, повышенную актуальность приобретает цифровизация водохозяйственной инфраструктуры, в том числе для учёта, мониторинга и прогнозирования использования воды.

Глава государства обратил особое внимание на вопросы эффективности функционирования водохозяйственных объектов, повышение прозрачности и результативности использования выделяемого финансирования.

Правительству поручено принять меры по укреплению научного и кадрового потенциала в экологической и водной сферах. В период до 2030 года будут реализованы целевые научно-исследовательские проекты в области оценки водных ресурсов, результаты которых будут учитываться в управлении водной отраслью.

По итогам обсуждения отмечено, что ключевым индикатором водной безопасности является доступность качественной питьевой воды.

"Наша прямая обязанность – обеспечить доступ населения к питьевой воде и принять исчерпывающие меры по её сохранению для будущих поколений", – сказал глава государства.

Уполномоченным государственным органам дан ряд поручений, направленных на обеспечение водной безопасности как важнейшего направления национальной безопасности.