Токаев провёл встречу с Генеральным секретарём ОЭСР

Фото: БОРТ №1

Находящийся с официальным визитом во Франции Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Генеральным секретарём Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи Президент отметил плодотворное сотрудничество Казахстана и ОЭСР.

"Вчера на встрече с Президентом Эмманюэлем Макроном мы еще раз подтвердили наши позиции по многим аспектам двустороннего взаимодействия и подписали важные документы. Также я хочу отметить, что взаимоотношения с Организацией экономического сотрудничества и развития всегда были приоритетом для Казахстана. Мы хотим сохранить наши связи с Вашей организацией. Мы также признательны за Ваши рекомендации и предложения, касающиеся экономического развития нашей страны", — сказал Президент.

За время сотрудничества с организацией Казахстан подписал 42 юридических документа организации, участвует в 37 рабочих органах ОЭСР и имеет активное членство в нескольких отраслевых документах. Кроме того, Казахстан активно участвует в региональных инициативах ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, борьбе с коррупцией и развитию зелёной экономики.

Фото: БОРТ №1

Глава государства полагает, что расширение совместных инициатив в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Правительством и ОЭСР станет ключевым шагом в дальнейшем сотрудничестве.

В свою очередь Матиас Корман положительно оценил плодотворное сотрудничество с Казахстаном.

По итогам встречи был подписан Протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Фото: БОРТ №1

Президент также оставил памятную запись в Книге почётных гостей организации.