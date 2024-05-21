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Токаев провёл телефонный разговор с президентом Финляндии

Вчера, 20:34
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akorda.kz Вчера, 20:34
Вчера, 20:34
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Фото: akorda.kz

Глава государства провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии всего спектра казахско-финских отношений с акцентом на наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. 

Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних организаций. Глава государства пожелал успехов финскому председательству в ОБСЕ в 2025 году, подтвердив готовность Казахстана к продолжению конструктивного сотрудничества.

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