По инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.



Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.

Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.

В завершение разговора Глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.