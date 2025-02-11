Токаев провёл телефонный разговор с президентом Европейского Совета
Глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.
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По инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.
Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.
Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.
В завершение разговора Глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.
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