  • 11 Февраля, 19:15
  • BAIGENEWS

Токаев провёл телефонный разговор с президентом Европейского Совета

Глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.

Сегодня, 17:36
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:36
Сегодня, 17:36
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Фото: akorda.kz

По инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.
 
Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.

Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.

В завершение разговора Глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.

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