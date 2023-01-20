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akorda.kz Сегодня, 15:09
184
Сегодня, 15:09
184
Фото: akorda.kz

Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ан Акорду.

Главы государств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

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#Касым-Жомарт Токаев #Владимир Путин #политика
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:09
184
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