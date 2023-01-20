Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным

Главы государств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ан Акорду.
Главы государств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Собеседники подчеркнули важность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
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