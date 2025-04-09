Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объёма привлекаемых инвестиций. Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.

Ожидается, что на следующей неделе Глава государства проведёт специальное совещание по этому вопросу.