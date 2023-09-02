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Токаев провёл совещание с новым главой МВД

Сегодня, 12:44
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:44
Сегодня, 12:44
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Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с руководящим составом МВД. Открывая встречу, глава государства представил нового министра внутренних дел Ержана Саденова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил глава государства, вновь назначенный руководитель ведомства имеет 30-летний стаж службы в органах внутренних дел, он прошел путь от оперуполномоченного районного звена до заместителя министра.

Президент поблагодарил бывшего министра Марата Ахметжанова за проделанную работу, особо отметив ряд позитивных изменений в организации деятельности органов внутренних дел в период его руководства, в том числе внедрение цифровых технологий, автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения, а также повышение уровня открытости работы полиции.

Обращаясь к участникам совещания, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что во вчерашнем Послании народу Казахстана им даны конкретные поручения по улучшению благополучия наших граждан и кардинальным социально-экономическим преобразованиям. Реализация этих планов во многом зависит от состояния правопорядка, в поддержании которого важнейшая роль отводится полиции.

Глава государства заявил о необходимости новых идей по переформатированию работы органов внутренних дел, выстраиванию устойчивых коммуникаций с населением и институтами гражданского общества.  

"Нужно продолжить развитие сервисной полиции, предложив взаимовыгодные формы сотрудничества с населением, которые позволят на деле обеспечить соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям. Требует серьезной коррекции и система защиты прав несовершеннолетних. Следует обеспечить реализацию поручений, данных мною на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года. Задачи очень серьезные, и для их успешного решения требуется сплоченность всего личного состава и, в первую очередь, руководства министерства", –  отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент пожелал руководству МВД успехов в качественной и своевременной реализации поставленных задач.

 

 

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