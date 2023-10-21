Токаев провёл ряд назначений в Генпрокуратуре
Сегодня, 09:03
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Сегодня, 09:03Сегодня, 09:03
109Фото: АО "Казконтент"
Президент Казахстана Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл ряд назначений в Генеральной прокуратуре РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Распоряжениями главы государства: Койгелдиев Галымжан Мамбетович назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан; Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович назначен председателем Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.
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