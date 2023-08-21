Токаев провёл переговоры с генсекретарём ЦК Компартии Вьетнама

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахско-вьетнамской повестки дня.



Президент отметил, что казахский народ с огромным уважением относится к вьетнамскому народу и достижениям страны. Он подчеркнул, что одна из целей его визита – придать дополнительный импульс сотрудничеству во всех сферах, в том числе в экономической.

Глава нашего государства сообщил о своей готовности к активной совместной работе по укреплению многопланового взаимодействия двух стран. Он также рассказал о проводимых в Казахстане масштабных политических и экономических преобразованиях.

В свою очередь Нгуен Фу Чонг отметил, что Казахстан и Вьетнам построили прочные и гармоничные отношения, основанные на крепких узах дружбы и общих ценностях. Руководитель партии особо подчеркнул, что народ Вьетнама и он сам лично всегда испытывают тёплые отношения к Казахстану и его народу.