Токаев провёл переговоры с генсекретарём ЦК Компартии Вьетнама
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахско-вьетнамской повестки дня.
Президент отметил, что казахский народ с огромным уважением относится к вьетнамскому народу и достижениям страны. Он подчеркнул, что одна из целей его визита – придать дополнительный импульс сотрудничеству во всех сферах, в том числе в экономической.
Глава нашего государства сообщил о своей готовности к активной совместной работе по укреплению многопланового взаимодействия двух стран. Он также рассказал о проводимых в Казахстане масштабных политических и экономических преобразованиях.
В свою очередь Нгуен Фу Чонг отметил, что Казахстан и Вьетнам построили прочные и гармоничные отношения, основанные на крепких узах дружбы и общих ценностях. Руководитель партии особо подчеркнул, что народ Вьетнама и он сам лично всегда испытывают тёплые отношения к Казахстану и его народу.
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