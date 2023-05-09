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akorda.kz Сегодня, 19:32
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Сегодня, 19:32
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Фото: akorda.kz

Токаев провёл обстоятельный разговор с Путиным

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев провёл обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран", - отметил Желдибай.

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Сегодня, 19:32
127
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