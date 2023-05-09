Токаев провёл обстоятельный разговор с Путиным

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В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев провёл обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".