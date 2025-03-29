  • 29 Марта, 15:50
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Президенты Казахстана и Узбекистана провели неформальную встречу

Глава нашего государства поблагодарил высокого гостя за визит.

Сегодня, 14:43
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:43
Сегодня, 14:43
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства выразил благодарность Президенту Узбекистана за визит и отметил, что такие неформальные встречи стали уже доброй традицией. 

"Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом – развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центральноазиатском регионе", – отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиёева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.

Напоммним, Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с рабочим визитом. В аэропорту Алматы его тепло встретил Президент Касым-Жоммарт Токаев. Главы двух стран осмотрели горнолыжный кластер Алматы  и познакомись с проектом дальнейшего развития Медеу.

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