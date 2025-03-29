Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства выразил благодарность Президенту Узбекистана за визит и отметил, что такие неформальные встречи стали уже доброй традицией.

"Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом – развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центральноазиатском регионе", – отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиёева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.

Напоммним, Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с рабочим визитом. В аэропорту Алматы его тепло встретил Президент Касым-Жоммарт Токаев. Главы двух стран осмотрели горнолыжный кластер Алматы и познакомись с проектом дальнейшего развития Медеу.