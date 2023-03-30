Токаев провёл консультацию с руководителями фракций политических партий в мажилисе парламента

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл консультацию с руководителями фракций политических партий в мажилисе парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды .

Обращаясь к руководителям фракций, глава государства сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре на должность премьер-министра.

В обсуждении приняли участие руководители фракций партии Amanat Елнур Бейсенбаев, партии "Ауыл" Анас Баккожаев, партии "Ақ жол" Азат Перуашев, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.