Токаев провёл кадровые перестановки в Министерстве обороны РК

Новые назначения прошли в Вооружённых силах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Распоряжениями Главы государства:

Жусупов Асан Куанышевич освобождён от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан;

Уштаев Куанышбек Ускенбаевич освобождён от должности командующего войсками регионального командования "Юг".

Также в Акорде сообщили, что Кучекбаев Мереке Матимович назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК, а командующим войсками регионального командования "Юг" стал Ибраев Ержан Вакасович, освобождённый от ранее занимаемой должности.

Мереке Кучекбаев родился 7 августа 1976 года в Уральской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997);

Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2007);

Военная академия Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2017).

Воинская служба:

командир танкового взвода, танковой роты, начальник штаба - Заместитель командира танкового батальона, Командир батальона;

командир войсковой части 43053 (02.2003-03.2005);

командир войсковой части 32039 (03.2005-06.2007);

начальник штаба - первый заместитель командира войсковой части 25744 (06.2007-10.2007);

командир войсковой части 10810 (10.2007-01.2012);

командир войсковой части 25744 (01.2012-11.2013);

заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - Начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (11.2013-06.2017);

зместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (07.2017-12.2017);

начальник штаба - первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (12.2017-01.2020);

командующий войсками Регионального командования "Астана" (01.2020-06.2021);

командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (06.2021-03.2022);

командующий войсками регионального командования "Юг" (03.2022-14.11.2023);

начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (с 11.2023).

Ранее стало известно, что Токаев назначил новых послов в ряде стран мира.