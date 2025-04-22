Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту Туркестана. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

Немногим ранее лидеры посетили индустриальный парк SPK Turkistan, ознакомились с выставкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность.

Высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.

Ранее мы сообщали, что Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили Turkistan visit centre.