Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz.

"Были рассмотрены итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации Стратегии национальной безопасности", - говорится в сообщении Акорды.

Правительством, руководителями ряда профильных государственных органов была представлена информация по достижению основных показателей.



Обсуждены вопросы, требующие дальнейшей проработки, в том числе по направлениям общественной, экономической, экологической, информационной безопасности.



Президент подчеркнул, что реализация Стратегии национальной безопасности должна оцениваться по конкретным результатам, значимым для общества. При этом развитие практически всех сфер должно учитывать фактор безопасности граждан и государства в целом.



По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.