Токаев провел заседание Совета Безопасности

Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.

"Заслушан доклад первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов. Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению", - сообщается на сайте Акорды.

По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.